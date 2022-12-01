普門中學今天在中信盃黑豹旗8強賽以1比0氣走高苑工商，在「高雄內戰」中勝出，也搶下4強門票，高二先發投手李智霖在用80球投出7局完封勝是最大致勝功臣，總教練洪榮宏也誇讚他表現超乎預期，李致霖也自評是高中代表作，但唯一敗筆就是7上那次保送，「希望以後能投一場沒有保送的比賽。」

李智霖前2局都有讓對手攻佔得點圈，但他都能及時回穩，成功化解失分危機，最終用80球7局投出7次三振、1保送，僅被敲4安，拿下高中生涯首場完封勝，也助隊達成賽前4強的目標。

能夠贏球，總教練洪榮宏賽後不諱言這場比賽焦點就是李致霖，「他的表現超乎預期，這場比賽可說是他今年度讓我們最滿意的，希望他可以繼續維持。」他點出李致霖此役最佳的地方是在心態，「這方面做得很好。」

李致霖也自評這算是高中生涯至今最好的一場比賽，但今天氣溫低導致身體熱不開，讓他比賽前段有些不穩，另外他也提到，7局上的那次保送是自己最不滿意的，目標要投一場沒有保送的比賽。

前6局隊友都沒能攻下任和分數，但李致霖仍對隊友有信心，「我相信他們一定會幫我打分數，慢慢等就好。」7局下開始前他也鼓勵隊友，「放輕鬆、正常打就好。」果然最後成功突破對手，搶下第2張4強門票，這也是普門隊史繼2018年後、第2次挺進黑豹旗4強。