花蓮一名21歲領有中度身心障礙金姓女子今年7月底，受騙到柬埔寨打工後便音信全無，最後在花蓮港警等單位協助下於今天返台，金父在機場見到女兒時，立即衝上前緊緊抱住她，哽咽地說「回來就好」，場面相當溫馨。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名21歲領有中度身心障礙金姓女子（中）今年7月底，受騙到柬埔寨打工後便音信全無，最後在花蓮港警等單位協助下於今天返台。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名21歲領有中度身心障礙金姓女子，今年7月底被友人分享的高薪工作騙到柬埔寨打工後便音信全無。經花蓮港務警察總隊偵辦、逮獲人蛇集團首要成員，並透過管道找到人已在緬甸的金女，最後她在外交部等單位協助於今天返台，金父在機場見到女兒時，立即衝上前緊緊抱住她，哽咽地說「回來就好」，場面相當溫馨。

金女因見友人在臉書、IG等社群平台，分享月薪6萬8000元做核對帳款、文件收發、訂單出單等高薪工作所騙，上鉤後，由45歲陳姓主嫌及27歲傅姓共犯帶去申辦護照並扣留起來，送到藏匿之處等待出境，直到7月底赴柬埔寨後就失聯，讓心急如焚的家人趕緊報警處理。

花蓮港警總隊獲報即啟動專案調查，在花蓮檢方指揮下，先是將陳、傅2人逮捕，並透過他們得知已有逾20名弱勢女子被人蛇集團騙到柬埔寨，後經深入調查才發現，該集團在台的主嫌是名具黑幫身份的38歲葉姓男子，先以高薪做一般文書處理工作吸引被害人，並用「一條龍式」替受騙者辦護照等，期間受害者如未聽從指示，便以恐嚇、暴力、拘禁人身自由等方式，要求償還款項，行經相當惡劣。

最後警方在10月中旬將該集團11人逮捕歸案，成功瓦解不法集團，但心繫金女仍滯留在柬埔寨，隨時都有被轉賣的生命危險，因此透過當地台商等管道打聽其下落，盼能找到她。不過金父上月底卻突然致電花蓮港警總隊，指稱接獲外交部官員電話表示金女人在緬甸邊境遭警方以非法入境拘留，需準備2萬多元購買機票辦理返國手續。

警方擔心金父遭人所騙，便請外交部領事局和刑事警察局國際科協助查證，最後傳來好消息，確認金女確實由緬甸政府機關拘留，金父聽聞女兒還活著的消息也相當開心。

金女最後在外交部駐外等單位協助下，搭乘今天下午4時的班機回到台灣，金父在桃園國際機場見到女兒時，趕緊衝上前擁抱她，2人相擁均紛紛流下喜極而泣的淚水，金父則不斷哽咽地說「回來就好』，場面相當溫馨，花蓮港警總隊也派遣專案小組成員從機場一路護送2人回花蓮住所，進一步了解其被害經過。