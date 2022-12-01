各路寶可夢訓練家注意了！全家（5903）1日重磅宣布，為歡慶35周年，並提供消費者更多購物樂趣，與超人氣手遊「Pokemon GO」展開為期一年的合作，即日起全台超過4,100間全家超商門市，將變身寶可夢補給站或道館，讓玩家可以就近捕捉寶可夢、享受對戰樂趣。

下一步，全家也將針對超過1,500萬會員，推出Pokemon GO專屬的好康優惠及獨享活動，結合會員經營共創雙贏。

為邀請玩家同樂，全家與寶可夢合作首發，將傳說中的寶可夢「畢力吉翁」在團體戰中驚喜現身。12月1日起至12月7日止，玩家於指定時段到全家800多個道館，即可參加團體戰並一起挑戰傳說寶可夢。且後續還會有更多強大的寶可夢陸續登場。

全家主管表示，風靡全球的手機遊戲Pokemon GO從2016年推出，累積下載次數已突破10億，至今熱潮不減。據統計，台灣每月Pokemon GO的活躍玩家眾多，遊戲忠誠度也居高不下，看好寶可夢魅力，全家攜手AR擴增實境遊戲開發公司Niantic展開跨界合作。

結合全家綿密據點、及每日百萬來客數等通路優勢，即日起至明年11月30日，全台超過4,100間全家門市將變身寶可補給站或道館，不僅給予寶可夢訓練家最強力的應援，更成為Pokemon GO台灣合作夥伴中有史以來據點最多、最密集，也是合作規模最大的通路，預料將吸引大批寶可夢訓練家前來捕捉寶可夢。 Niantic主管表示，Pokemon GO從2021年起與日本全家合作，為雙方及玩家帶來極佳效益，日本全家目前有16,500個寶可補給站及道館，訓練家與日本全家互動已超過11億次，合作邁入第二年。此次合作範圍延伸到台灣，公司非常期待、而且有信心，在台灣也能再次掀起熱潮。