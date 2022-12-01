台南晶英酒店新型態餐廳「無隅」，將舉辦薰陶五感的藝術饗宴，首場邀來國際知名藝術修復師、TSJ Art Restoration創辦人蔡舜任，以日前發表的「百廟門企劃」門神修復作品為題，根據門板上24節氣的神明圖樣，與「無隅」主廚賴奕丞將四季食材演繹成個人套餐，12月17日晚間六點登場，限定席位只有60名，每人4,280元含八道珍饈美饌與兩道精緻手工甜點，餐會現場除了以一比一輸出重現六扇門神修復前後對照，也將邀請貴賓近距離看見修復師的工作過程，透過解說深入瞭解賦予傳統文物新生命的美好。

TSJ Art Restoration修復團隊自2013年成立以來，致力於油畫、古蹟彩繪、雕塑與公共藝術修復工作，延伸西洋油畫的修復標準及經驗至台灣珍貴的廟宇門神，多年來屢獲國際修復學界的肯定。今年11月7日「百廟門企劃」的首發作品，即選定府城第一畫師潘麗水於1970年代為「府城六合境馬公廟」所繪之門神，修復前劣化斑駁的門神，經過TSJ團隊巧手回溯風華，傳承具古韻及藝術性之門神在世人眼前，此企劃也是希望透過在地指標性藝術，重新定義美的價值，將文化瑰寶藉由人才、技術與專業規劃來永續傳承。台南晶英酒店「無隅」秉持著體現無界限的食藝展演空間，用味覺串聯視覺，以春覺醒、夏耕耘、秋豐收、冬收藏等四大節氣意象，共同策劃這場食尚美學盛宴。

TSJ創辦人蔡舜任過去在義大利翡冷翠史賓內利宮修復學院習得油畫修復學位，後來成為台灣少數頂尖藝術修復師，「無隅」主廚賴奕丞特以台義主題作為菜單靈感來源，其中一道參考經典培根蛋黃義大利麵（Carbonana），在天使細冷麵上用培根點綴，運用分子料理手法將在地關廟鳳梨變成黃澄澄的蛋黃模樣，口感相當清爽，再搭配南美洲秘魯獨有醬料--用剁碎的生魚肉、檸檬、辣椒等辛香料打成酸辣鹹香的「老虎奶」，另點上蝦油提味，讓這道澳洲小螯蝦前菜口口都吃得出主廚細膩的巧思。

另外一道主餐紐西蘭高地和羊則是用精緻畫盤藝術來呼應修復過程，畫筆痕跡刷出咖啡、粉紅與青草綠三種顏色，分別是以紅棗加枸杞、薑、青蔥熬煮成的佐餐醬汁，旁邊擺著酸高麗菜、芝麻葉與土窯烘焙龍眼乾混製的桂圓泥，特殊的炭焙香氣加上繽紛吸睛擺盤，襯托出主廚想要帶給食饕這道碳烤和羊色香味俱全又兼具視覺藝術的多重享受。

台南晶英酒店一樓「無隅」餐廳與國際修復大師蔡舜任聯手舉辦「百廟門食藝饗宴」，12月17日晚間六點準時開場，賓客入場前將先步入臨時搭建的模擬修復工作室，近距離欣賞職人精確修復的過程，重新認識台南盛名的廟宇藝術，餐會售價每人4,280元含八道節氣主題佳餚與兩道主廚特製甜點，即日起開始接受預訂。