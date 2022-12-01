九合一選舉落幕，民進黨僅拿下5縣市，創下建黨36年以來最差紀錄，恐連帶影響接踵而至的立委補選，而民進黨昨正式徵召壯闊台灣協會聯盟理事長吳怡農投入選戰，吳怡農今談起民進黨大敗原因，強調為初選機制的崩壞導致，民進黨必須要回到正規的傳統，「初選是常態；徵召是例外。」

吳怡農今由助理陪同登記，會後被媒體問及民進黨九合一選舉大敗，會不會擔心補選艱難，吳表示，自己現在有很大的責任要爭取社會的信任，特別是在這個時刻，民進黨上週受到很大的教訓跟考驗，民進黨不是沒有跌倒過、失敗過，自己看到的是人民對民進黨高度的期待，這也表示必須更加認真、努力贏得大家的支持。

吳怡農再說道，上週的選舉有很多可以檢討的地方，「一個重點、教訓是我們初選機制的崩壞，我們必須要回到正規的傳統，那就是初選應該是常態，我們的徵召應該是例外」，吳也期許，以後每位民進黨人士能夠記得傳統精神、民主精神，一切以民意為基礎。