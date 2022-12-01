雲林縣北港媽祖醫院引進雲林第1台高壓氧治療艙，提供更先進的傷口照護。（北港媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮媽祖醫院引進雲林第1台高壓氧治療艙，患者可透過壓力輔助並吸入100％純氧的治療方式，改善組織腫脹及促進傷口癒合，1日舉行「高壓氧治療中心」揭牌儀式，配合去年成立的「整合性傷口照護中心」，提供雲林鄉親更先進的傷口照護及相關適應症治療。

雲林縣老年人口比率高，對傷口的認知與照護能力較不足，易導致傷口感染或癒合不良。慢性傷口的傳統治療方式，以換藥、手術及抗生素藥物為主，須花費較長的治療時間，若傷口照顧不佳、遭受細菌感染，影響的範圍會更大更深，為照護老年族群，媽祖醫院特別引進「高壓氧治療艙」。

胸腔內科醫師黃維俊表示，高壓氧治療是讓病人躺於高壓氧艙內，施行1.4大氣壓以上的壓力，並給予患者吸入100％純氧的治療方式，藉由壓力的輔助，使氧氣更有效的運送到全身，提升血液及組織內含氧量，促進血管新生、增強組織修復能力、白血球殺菌功能，以控制傷口感染，改善組織腫脹及促進傷口癒合。

高壓氧治療的適應症包括潛水夫症、氣體栓塞、放射性組織壞死、慢性復發性骨髓炎、氣壞疽、肢體壓傷伴有創缺血及腔室症候群、大量失血和貧血、腦內膿瘍、眼中風、困難癒合傷口等。其他適應症包括缺氧性腦病變、突發性耳聾、其他組織相對缺氧等。

院長吳錫金指出，「高壓氧治療中心」是由高壓氧暨海底醫學專科醫師、專業護理技術人員組成，不僅在硬體醫療器材上提升，更重視團隊醫療。雲林海線位處偏鄉地區，醫療資源較少，高壓氧艙的引進，讓雲林鄉親不用遠赴大都會區，就能得到先進優質的醫療服務。