台中市私立惠明盲校1日歡度50周年校慶，市長盧秀燕與師生同歡。（陳淑娥攝）

台中市惠明盲校是國內唯一不收學費的私立視障特殊教育學校，1日歡度50周年校慶，市長盧秀燕抱著5個感謝前來祝福，感恩學校守護孩子50載，因一份愛與堅持，讓這些孩子看見一切可能，市府會更努力推動教育，照顧所有學生。

盧秀燕指出，惠明盲校是全國唯一私立特殊教育學校，並提供完全免費教育，學校致力協助特殊教育孩童發展潛能與專長，給予學生適性、肯定學習環境，她是台中市的教育園丁，市府未來會繼續營造更好的學習環境給不同類型的學生。

盧秀燕表達5個感謝，包括感謝校友和同學奠立社會典範、感謝歷年來的教職員工實踐基督博愛精神、感恩善心人士捐助費用支持學校、感謝各家庭給孩子們愛和關懷，以及感謝所有協力者讓校慶順利完成。

校長陳志福指出，今年特別將舞台留給學生及校友，讓音樂成為舞台中的主角；惠明機構院生太鼓演出揭開活動序幕，接著由學生美妙童聲-美聲齊歡唱、校友音樂show-惠明星光秀、寶刀未老秀起來即興演出，以及機構院生詩歌讚美等活動，活動相當精彩。

教育局長楊振昇表示，惠明盲校立案創校50年，是歷史悠久的特殊教育學校，因一份愛與堅持，讓這些孩子看見一切可能，市府與社會愛心人士將繼續支持學校，讓孩子們開心學習。

教育局指出，中市私立惠明盲校(原名盲童育幼院)，1961年初遷至台中縣大雅鄉現址，以基督教博愛精神創辦「私立光明盲童學校」，後更名為「私立惠明學校」，積極充實教學設備，努力提升教學品質，民國1972年經核准立案成「私立惠明學校」，是國內唯一不收學費的私立視障特殊教育學校，民國2011年因應縣市合併，變更校名為「台中市私立惠明盲校」。