中華電(2412)於今(1)日宣布，取得台電低壓AMI(Advanced Metering Infrastructure)通訊介面單元一批(含購置及安裝)標案。本案為台電111年智慧電表通訊標案，建置區域分為四組，中華電得標取得第三組，負責案場區域為台電北南、台中、雲林、彰化、澎湖、馬祖等6個區處共450,000具智慧電表通訊模組。

中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，中華電全力支持政府智慧電網、淨零炭排、綠色能源政策，整合內部資源，由中華電信研究院精進具備讀表彈性與巨量資料處理技術的資訊頭端系統(HES,Head End Server)與新一代節電場域網路(FAN,Field Area Network)通訊模組技術，並搭配中華電全國涵蓋率最廣的NB-IoT/LTE-M行動網路，以建物巨量資料規劃通訊技術，可充分發揮智慧電表物聯網效益。未來更將整合全國最大頻寬與最佳頻位的5G行動網路，以高頻寬、低延遲、大連結的特性，承載更多元的智慧電網服務。

中華電已於107、108、109年分別承攬台電低壓AMI通訊介面單元一批(含購置及安裝)標案，契約數量共約68萬具智慧電表通訊模組，目前107年、108年標案已完成總驗收，109年標案如期如質順利執行中。