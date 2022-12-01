kafeD台中水湳旗艦店屋外花園有顆高齡近700歲橄欖樹，為目前台灣開放空間能看到樹齡最長的橄欖樹，象徵 kafeD 對於「健康、永續」的支持。（馮惠宜攝）

德國百靈霜淇淋、水果草本系列氣泡飲…，以代理德國百靈油聞名全台的「德風健康館」，其關係企業德式精品咖啡「kafeD咖啡滴」，台中水湳旗艦店今日開幕，店內除了演繹頂級咖啡風味，也驚喜推出德國百靈霜淇淋以及水果草本系列氣泡飲，希望在競爭激烈的精品咖啡市場帶入健康養生意識。

kafeD水湳旗艦店特別設置咖啡聞香區，邀請消費者深層感受咖啡風采。（kafeD提供／馮惠宜台中傳真）

「kafeD咖啡滴」2019年創立，全新開幕的水湳旗艦店也是該品牌占地最廣的複合式門市，承襲德式生活理念，以專業咖啡、甜點技藝結合簡約包浩斯設計空間，更特別設置聞香區與烘豆區，完美演繹精品咖啡新美學。

kafeD跨界攜手蜷尾家，限量推出 2 款限定霜淇淋：「德國檸檬糖霜淇淋」與「德國百靈霜淇淋」。（kafeD提供／馮惠宜台中傳真）

值得一提的是，該店除了咖啡、甜品，更攜手母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌「蜷尾家」，打造2款限定口味「德國百靈霜淇淋」以及「德國檸檬糖霜淇淋」，其中德國百靈口味，入口有橄欖油、薄荷、胡椒多種層次口感，尤如霜淇淋版的德國百靈油。

且kafeD更將德風健康館的保健食品結合飲品製作，推出大補鐵野莓氣泡、薑橙蜜桃果茶等5款水果草本系列氣泡飲，以及美顏奇肌焦糖燕麥奶、活力滿分焦糖燕麥奶等2款燕麥奶飲品，希望能在滿足視覺與味蕾的同時，也能讓年輕人享受飲品所帶來的健康益處。

消費者可於kafeD 門市品嚐多種層次風味的德式健康飲品。（kafeD提供／馮惠宜台中傳真）

旗艦店占地150坪，座席區近100個，一樓打造半開放式咖啡吧檯，消費者可近距離觀賞咖啡師沖煮過程，且有別於一般門市，台中水湳旗鑑店特別設立「聞香區」與「烘豆區」，邀請消費者品聞國際級專業評審團隊嚴選的精品咖啡，感受世界莊園咖啡豆的風味；更可親自體驗並觀賞烘豆過程，帶回自己喜愛的咖啡豆。