新北市11月29日至30日辦理「全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽」，共175所學校參賽、745位各校頂尖好手同場競技，今（1）日在新北市政府舉辦頒獎典禮，新北市長侯友宜到場表揚11項職種105座個人金手獎、221位優勝英雄榜，勉勵參賽學生「超越自己就是贏家」，而新北最終榮獲12金手24優勝。

侯友宜表示，全國最強商科賽亮技在新北，欣見175所學校齊聚新北做良性競爭。新北市重視品德教育、發展技職教育、推廣適性教育，希望孩子們找到自己喜歡的發展方向，「尤其在商科類裡面最多同學參與，這次比賽不管成績如何，只要做好自己、超越自己、不斷進步就是贏家，大家加油！」

這次競賽由三重商工、穀保家商合力辦理，11項職種競賽包括商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報及職場英文。

侯友宜特別在頒獎前表揚兩校付出，把聯合國永續發展目標的精神融入全國技藝競賽，讓全國師生同場炫技亮技。侯友宜勉勵學生，參賽不論成功與失敗，而是一場學習過程，重點在超越自己，好還要更好。

淡水商工羅詠仁榮獲得商業簡報職種金手獎第2名，他表示，當上選手後，學習良多，包括比賽的準備、心態的調整，最重要的是，培養專業的簡報能力，讓我在高中生涯，充滿自信，對於未來，更有方向。

穀保家商餐飲管理科李翊榮獲得中餐烹飪職種金手獎第2名，他表示，國中期間自己不愛讀書，到了穀保後，找到方向，成為中餐烹飪選手，一開始對自己很沒自信，加上親人意外離世，一邊練習，還要打工補貼家計，這些壓力，曾讓自己很想放棄，感謝科主任江裕春與指導老師鐘森盈，細心教導，讓自己走出困境，也更具中餐烹飪專業，未來將繼續在這個領域發展。

教育局表示，此次活動吸引全國產業界及大專院校共襄盛舉，募集獎品與獎金總市值超過1000萬元。獲獎的11職種金手第一名的學生和指導老師，將各獲頒一台APPLE IPAD大獎，另外，所有金手獎的指導教師，每人加頒一台AVer M5 USB遠距教學實物攝影機，金手獎學生再加頒樂高積木組。