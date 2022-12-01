純網銀「將來銀行」1日宣布，因存款餘額在開業7個月內火速突破台幣200億元，為答謝國人給予將來銀行的信任與喜愛，即日起推出市場罕見的1年期年息1.6％的優利定存，每人最高可存500萬元，總額度僅15億元。

將來銀行指出，目前市場上的1年期定存牌告利率約1.325％，與將來銀行本次1.6％的優利定存相比，兩者相差0.275個百分點，若存滿500萬元，1年下來利息約多出13,750元，幾乎足以買下兩張飛往日本的來回機票，或購入1支最新的Apple Watch series 8還有找。

將來銀行指出，隨著聯準會最新出爐的會議紀錄暗示將放緩升息速度，金融市場對中央銀行15日將召開的理監事會議可能的決議結論已出現不同討論，不過本著回饋客戶的心意，將來銀行仍決定提前將此優利定存的利率拉高至1.6％，無論中央銀行升息與否，客戶都能享受到最有感的優惠利率。

而與目前市場上他行主打優利的專案定存相比，將來銀行本次仍維持一慣「不囉唆」的大方態度，不另設任何參加資格限制，無論是新、舊客戶或是新、舊資金，均能同享本次1.6％的優利定存專案。

此外，將來銀行11月底也已上線「先申貸再開戶」新服務，提供給有貸款需求的客戶「最快當天知悉適用條件」的暖心服務，即便申貸當下並非將來銀行存戶，國人仍可透過便捷的頁面完成申貸服務。加上「信貸利率1.58％起」的神級優惠持續到年底，對於即將到來的「農曆年前資金需求潮」，將來銀行已做好萬全準備，期許能提供給國人最便利的金融服務，以成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」。