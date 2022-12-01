中華航空台北－宿霧於今日正式首航，東南亞版圖再添新航線，也是華航在菲律賓佈局的第2個定期航點，加上經營多年的台北－馬尼拉、高雄－馬尼拉航線，每周共計提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，旅客往返將有更多直航選擇。

華航深耕東南亞商務及旅遊市場，今以宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求之外，也搶攻轉機客源，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每周近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機。

宿霧為菲律賓第2大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀，無論是安排走訪麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等充滿歷史意義的景點，或是登上薄荷島探索世界自然遺產巧克力山，四季如夏的南國氣候，隨時都是出遊的好時機。華航也推出新航線優惠，台北－宿霧經濟艙往返機票5600元起（未稅）。

華航以最新A321neo客機飛航台北－宿霧航線，讓旅客享受最便捷舒適的航班服務，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，出發航班CI705每周一、二、四、六上午7時40分自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午10時35分；返程航班CI706於當地上午11時35分宿霧起飛，並於下午2時30分返抵桃園國際機場。

首航宿霧班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含時尚環保的貝殼棉網包及2023年最新華航桌曆；抵達宿霧後，當地地勤人員為旅客送上迎賓項鍊及芒果乾，宿霧國際機場為歡迎華航班機飛抵，也安排灑水儀式紀念本次的首航。

華航明年1月2日將新增越南峴港，1月20日泰國清邁也將接力開航，分別提供每周4班直飛服務，同時積極增加東南亞航線班次密集度，也強化中南部出發的航線服務，台中－胡志明市復飛每周4班，高雄－馬尼拉航線增為每周3班，明年1月起也將復飛高雄－曼谷航線，農曆春節旺季時東南亞地區總計18條客運航線營運，每周提供約130航班往返。