公廁清潔被視為城市進步象徵，新北市環保局今舉辦「111年度公廁金質獎暨特優場所認證」頒獎典禮，副局長朱益君表揚64個金質獎得獎單位、11個永續公廁獎、20位金質績優清潔人員及13個公廁獲得特優場所認證的單位，肯定公廁管理單位的努力，也感謝清潔人員的辛苦付出。

朱益君表示，公廁雖只是市容環境中一個小區塊，卻是每位民眾感受度和需求性非常高的使用空間，環保局透過定期巡檢、評鑑分級、健檢輔導服務及金質獎評選等作法，提升新北市公廁品質。

目前新北市列管公廁屬評鑑優等級以上數量達99.83％，要達成公廁環境翻轉，需要公廁管理單位的用心與巧思，透過金質獎評選過程，可以看到許多公廁從硬體妥善度、清潔維護頻率、響應節水省電環保政策、環境友善度，到營造符合當地特色或特定主題的公廁。

環保局表示，今年度公廁金質獎依公廁屬性及類型共分為5組進行評選，分別為公設機關組、觀光遊憩組、交通運輸組、營業場所組及友善綜合組，共有415個公廁單位報名，共計64個公廁管理單位獲獎。

主辦單位更評選出20位金質績優清潔人員，每位都用心守護環境整潔，且都有自己的清潔維護秘訣，其中十三行博物館觀光人潮多，館方建立清潔人員固定清潔頻率、標準作業流程及假日機動調配清潔頻率等方式，有效掌握廁間乾淨度。

廁所更搭配水下考古展主題，將廁間與館方主題完美搭配，除了本次獲得觀光遊憩組金質獎外，也於日前榮獲行政院環保署「111年績優公廁評比活動-觀光遊憩類地方政府組北區特優獎」的肯定。

超過30年的大齡公廁，環保局獨立設立「永續公廁獎」，由台灣中油股份有限公司全壘打拿下，總計11座，其中最年長的是廁齡超過48年的積穗加油站，負責維護廁間的清潔人員林宗鴻，雖患小兒痲痺，只能以筆談方式溝通，但他在此工作20年間用心維護，工作態度深受主管讚許，本次更獲績優人員獎。

另今年共有13個公廁通過特優場所認證的單位，這些場所內的公廁100％都是特優級，除全面配合衛生紙丟馬桶的政策外，在清潔維護方面更是讓廁間環境達到「不髒、不濕、不臭」的等級，台鐵樹林站經歷前後4次改建及美化，不斷提升公廁友善度，目前已建構出有安全扶手、烘手機、感應式沖水系統、親子馬桶座、嬰兒換尿布台等各種友善措施的公廁，讓旅客享有明亮、舒適的如廁空間。