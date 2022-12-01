高雄一名通緝犯看到員警靠近準備要盤查，他自己心虛先跑，員警也立刻追了上去，但追到死巷後，他卻消失無影無蹤，員警拿著手電筒四處查看，最後低頭朝車底一探，看到他五體投地躲在車底下，眼看逃不掉了，他從車底爬出後自招「我通緝啦！」

前鎮警分局一心路派出所員警於11月28日晚間8點多，行經一心一路路段時，發現一輛車違停，準備上前盤查時，其中1名男子卻形跡相當可疑，看到警方靠近時，卻突然心虛拔腿狂逃。

員警也立刻追了上去，追到一處死巷後，該名男子卻人間蒸發，警仍不輕言放棄，在觀察地形後，判定人必定仍藏身巷弄之內，拿著手電筒四處查看，任何角落都不放過，並大喊「出來！我給你機會」，此時員警靈機一動往停於巷內的汽車車底彎腰一探，果然發現該男子「五體投地」趴於車底下，該男子只好乖乖爬出車外，自招「我通緝啦！」

經查24歲的郭姓男子原來是恐嚇通緝犯，才會碰上警察就跑，經查驗身分後，當場上銬逮捕，警詢後全案依法解送高雄地方法院歸案。