九合一大選落幕，但屏東縣長開票過程爆出爭議，中選會卻說開票計票「全程無異狀且精準正確」。國民黨立委鄭麗文今(1日)在臉書發文痛批，中選會查都不查就敢打包票沒問題？還是先掛保證之後再拗？這樣預設立場，要怎麼能讓人民相信中選會客觀中立？已經踐踏了台灣的民主！

「中選會你認真嗎？」鄭麗文批，屏東投開票所在開票時便宜行事，沒有公布總領票人數，甚至先整票再唱票，也沒有亮票給民眾檢視，請問這到底是哪一國開票方式？跟閉門開票根本沒兩樣！這些有爭議畫面的影片被上傳到網路上，大家看到了都不能接受，民眾也都非常不滿！台灣選舉幾十年了，選務人員也都會有行前課程，怎麼可能會發生這種事？有經驗的選務人員開票作業流程居然這麼離譜，完全不符合開票規定！

更別說，11月28日候選人都已經到屏東地院採取法律手段要求驗票，應該超然中立的中選會主委李進勇，在接受訪問的時候居然說開票計票全程既無異狀且精準正確？諸多開票爭議有沒有可能衍生成選舉結果不公的狀況？又查都不必查？就敢打包票下面執行的都沒問題？中選會當法院？

面對這麼多爭議，中選會第一時間不是向媒體表示配合、尊重司法調查，先掛保證之後再拗？這樣預設立場，要怎麼能讓人民相信中選會客觀中立？隔天屏東選委會總幹事楊新發自己都表示有重大疏失，中選會才又改口説有瑕疵會檢討！但是選務人員疏忽要不要懲處，中選會卻說管不著？

「網路上甚至還有人在帶風向，説差一萬票沒必要驗！根本不可能翻盤？」鄭麗文質疑，這是輸贏的問題嗎？完全不符合流程的開票方式，和中選會輕忽、草率面對開票爭議，已經踐踏了台灣的民主！更何況驗票本來就是候選人的權利！

鄭麗文怒批，民進黨執政六年，連DPP自己的立委、議員指責黨的問題，都會被網軍出征，更別說我們為民眾發聲向政府提出質疑，狀況更是變本加厲！這次選舉結果民進黨還沒受到教訓？這麼嚴重的開票爭議，還能說的風淡雲輕，再繼續亂搞，看百姓可以忍受到什麼時候？