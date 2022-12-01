義大世界跨年煙火歷年來大受好評，這次主題為『紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀』，將於2023/01/01凌晨0點施放999秒大型立體藝術煙火，1日公布煙火模擬動畫，施放模式再展新意，打造全台首見『立體繪煙火』，透過三大幅寬高各36公尺的獨家施放裝置，如同煙火版光牆，翻玩璀璨圖騰，使煙火不只是大型花火閃耀夜空，跑動式的立體繪煙火更增添藝術生命力，呼應跨年主題享樂好漾(young)，呈現青春無垠的奇幻夜空，樂迎2023。

2023義大世界跨年煙火模擬動畫 全台首創立體繪煙火(高雄義大世界提供)

在義大皇家酒店享受星光宵夜 跨年時刻欣賞煙火於眼前震撼綻放(高雄義大世界提供)

義大世界跨年煙火秀邁入第14年，年年創新煙火形式，往年曾設置過立柱、塔吊式威牙、立體矩陣等展演裝置，今年挑戰全新視覺饗宴，將於大草坪架設全長108公尺的獨家施放裝置，打造全台首創立體繪煙火。以往煙火施放角度多為向上擊發，這次透過立體繪裝置，煙火設計朝觀眾視線正向綻放，搭配高科技電腦編程控制，精密計算煙火點位及間隔距離，整體的視覺效果豐富震撼，加上國際級工藝大師客製的手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使煙火的色澤更清秀艷麗，彷彿流暢的煙火版光牆！跨年夜來義大欣賞全台唯一的立體繪煙火，以及高空煙火、遼幅環抱特效多層次閃耀下，享受夜空華爾滋般的藝術饗宴。

周年慶及迎接耶誕佳節 義大世界購物廣場打造12公尺高全台室內最高歐風聖誕樹(高雄義大世界提供)

義大遊樂世界跨年夜延長營業到晚間八點 浪漫氛圍去年還有人驚喜求婚(高雄義大世界提供)

除了獨家的立體繪煙火，義大世界跨年煙火將分為『流行、藝術、浪漫、歡樂』四大篇章，其中第二篇章『藝術』使用的音樂突破以往，加入歌劇，煙火呈現搭配歌劇高低起伏的情緒氛圍，彷彿上演夜空小劇場，帶您沉浸式體驗火樹銀花的各種感動時刻。不只999秒幸福煙火，義大遊樂世界2022/12/31~2023/1/2跨年元旦假期推出雙人999元優惠票價，並於跨年夜延長營業至20:00，希望大家在義大世界擁有最好的時光。

義大世界跨年煙火歷年吸引不少民眾搶位近距離欣賞，義大跨年摩天輪VIP平台觀賞票及摩天輪包廂票開賣後迅速完售，而義大皇家酒店與義大天悅飯店『跨年星光宵夜場』同樣熱賣中，在擁有震撼視野的戶外場域享受美食，欣賞999秒絢爛煙火，大人999~1380元、孩童200~690元，另加一成服務費；義大天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，小孩2500元+10%、大人3,500元+10%，從晚間19:30開始，長達五小時的饗宴，新年第一時刻坐擁在大草坪旁高角度的絕佳煙火視角，陪您盡情享樂至2023年。

此外，義大世界購物廣場12週年慶2022/11/26(六)~2023/1/2(一)登場，上萬顆LED打造12公尺高全台室內最高歐風聖誕樹，搭配整點飄雪、發光麋鹿造景，白雪皚皚讓你彷彿一秒置身歐洲，好美又好買！週年慶期間消費滿1,212元週週抽iPhone14、義大世界渡假大禮包、皇家酒店豪華雙人住宿券、FUJI按摩椅等多項好禮，持義大世界聯名卡還享12.3%史上最高刷卡回饋，讓您買越多賺越多。更多跨年活動資訊，請至義大世界跨年官網: www.edaworld.com.tw/2023/。