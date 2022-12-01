桃園市楊梅區公所大樓使用逾60年，市府2018年起於原址啟動重建工程，原預計今年底前可完工啟用，但去年8月受颱風大雨影響，建物出現上浮情況，又面臨缺工缺料及物價上漲等問題，導致工期延長，目前主體結構已竣工驗收中。桃市府新建工程處表示，剩外部景觀工程施作中，估明年1月底前完工。

楊梅區公所因重建工程暫遷至楊梅農會大樓辦公，市府在原址重建地下3層、地上6層的全新智慧型綠建築，總樓地板面積約5857坪，現代化建築特色吸引楊梅民眾目光。據悉，原工程預估今年7月完工、11月落成啟用，但爆出基地上浮問題後，又遇上物價飛漲和缺工缺料，導致施工時間一再延長。

對此，新工處說明，楊梅區公所新大樓主體結構已於10月底完工，目前正驗收中，剩餘大樓外部的景觀工程尚未施作完成，預計最晚明年農曆春節前，也就是1月底前可全數竣工並取得使用執照，讓公所人員進駐辦公。另經計算，總經費也從原先編列的7.6億元追加至7.84億元。

至於外界最關注的上浮問題，新工處強調「已解決」，去年盧碧颱風強降雨湧入基地下方地下水層，雖未導致淹水，但讓整體結構隨地下水位上浮、傾斜，後續經過重量加壓、增設79個地錨與2座抽水井，並請來專家團隊進行測試無虞，先前遇上多次強降雨也未再出現上浮情況。

新工處也提到，楊梅區公所新大樓先前的上浮問題，已委託第三方單位桃園土木技師工會執行鑑定，確認工程結構無安全疑慮，至於結構上浮的責任鑑定預估年底出爐，後續是否追究廠商賠償責任，將待結果報告出爐後決議。