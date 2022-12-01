烈嶼招牌香芋因口感綿密、香味濃郁，每年芋頭盛產期常供不應求。(圖／金門縣政府提供)

台北的金門鄉親有口福了！金門縣政府將配合「希望廣場3.0」試營運的第一週（12月3日－4日），帶著烈嶼鄉的招牌芋頭、金門花生、有機柳松菇等農產品暨農產加工品赴台展售，讓旅台鄉親們一解思鄉之苦，品嚐家鄉味，共同見證金門農業的進步。

台北「希望廣場」完成遷址（新址為台北市中正區北平東路31號），位於華山藝文特區旁，將於今（2022）年12月起試營運，因希望廣場屬常態性農產品展售區域，所銷售主要訴求是安全、安心農產品，故每周吸引許多消費者前往選購。

金門縣特別配合「希望廣場」試營運的第一周，也就是12月3日至4日，赴台推廣在地的生鮮農產品及農產加工品。烈嶼招牌香芋因口感綿密、香味濃郁，故每年芋頭盛產期常供不應求，縣府近年來積極推動溯源標章及農產品品質檢驗，期望確保消費者食安，並維護產業發展及品牌建立。

金門縣政府表示，地區長期在推動農產品多元化、精緻化上小有所成，也因為地緣的關係，赴台銷售的成本較高，再因農產品的保存期限短而運輸困難，導致農產品行銷受限於島上，而縣府近年多次配合檔期，為金門農產品行銷開創通路。

縣府也指出，為宣導在地農業品牌形象，這次赴台北展售的產品中，亦有提供有機柳松菇、芋頭、花生、芭樂、紅龍果、酸白菜、黑蒜頭等供鄉親品嚐，部份產品亦可直接購買，再配合希望廣場促銷活動，金門縣攤位亦提供滿額贈送刮刮卡1張，獎品多元且豐富，歡迎鄉親們一起來試手氣。

另外，剛獲選第33屆全國十大神農得獎者的金門優秀青農張斯翔，亦提供金門縣有機集團生產專區所生產的花椰菜做為滿額贈品，因為當日空運，數量有限，敬請把握，錯過今年，只能再等明年。