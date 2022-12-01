新竹縣政府消防局長孫福佑（中）歡迎民眾踴躍加入救護義消的行列。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

為感謝在救護工作付出的救護志工們並激勵其服務士氣，消防署每年在全國各消防局選出18名表現優異的志工，頒發全國救護志工菁英獎肯定，新竹縣政府消防局光明義消救護分隊分隊長林惠玲及小隊長曾家慶今年同獲此殊榮，將於5日國際志工日當天北上消防署領獎。

宜蘭女兒林惠玲定居新竹逾26年，曾擔任7年醫療志工，2014年加入新竹縣政府消防局救護義消行列，服務時數2055小時。林惠玲表示，加入救護義消是為了撫慰家人相繼離世的創傷，化悲憤為力量，在心中埋下救人的幼苗。

林惠玲表示，先生最初並不贊同她加入救護義消，但後來當先生親眼目睹林惠玲在便利超商裡處變不驚處理被狗咬傷求助的單車騎士、停車場被車撞傷民眾以及為車禍患者保護頸椎等行為後深為感動，便轉而全力支持。

林惠玲加入救護義消行列後，人生觀已大大改觀變得非常正向。林惠玲說，能認識一群志同道合來自各行各業的救護員們，互相支持分享出勤及參賽心得，為共同的目標救人搶命而努力，是最大的快樂。

今年同獲全國救護志工菁英獎肯定的曾家慶是分隊創隊元老，從事救護義消12年、累積服務時數2832小時。曾家慶歷經孕婦急產、車禍受傷、到院前心肺功能停止等各種案件，其中印象最深的是一名20歲的男孩打籃球突然倒地，到場後給予電擊並施行CPR，最後成功將他從鬼門關搶救回來。

曾家慶經歷的救護案件中，有跳樓自殺也有燒炭自殺，因為經歷這些災難現場，看盡人生的無常，讓他覺得更應把握活著的每一刻，做有意義的事。曾家慶期許自己用更開闊的心胸去關懷、溫暖社會每個角落。