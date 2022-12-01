華碩(2357)強攻智慧醫療！華碩董事長施崇棠今日出席台灣醫療科技展「亞洲醫療科技創新論壇」，以「Healthcare 4.0：The Way to Realize Future Care」為題，闡述華碩邁向「智慧醫療4.0」的階段成果與未來佈局。華碩長期深耕智慧醫療，以精實敏捷的思維，賦能未來的健康醫療新世代。

施崇棠表示，疫情重塑了醫療系統的樣貌，催生了遠距醫療的重要性，華碩將積極建構「智慧醫療虛實整合系統」(Smart Healthcare CPS)，發展下世代、跨醫院的智慧醫療數位基礎建設、智慧醫療數位平台及智慧醫療數位應用三層架構，落實精準醫療、虛擬照護及社區健康管理，打造更加敏捷韌性的醫療系統，讓數位科技裨益智慧醫療的發展，讓人人受惠。同時，華碩也以「華碩智慧醫療，引領健康照護」為主軸，在現場展出多項產品應用，包括：「ASUS VivoWatch 5 AERO健康手環」、「手持式超音波解決方案」、「MH3281A臨床顯示器」、「EndoAim人工智慧內視鏡電腦輔助系統」、「醫療語音病歷記錄」與「遠距健康照護方案」等，盼藉此促進台灣醫療院所數位轉型。

近年來，華碩持續專注於人工智慧前瞻演算法，根植堅強的軟硬體整合能力，輔助醫療場域診斷，提升作業效率，改善醫療品質；截至目前，華碩在全台共有超過20間醫院合作夥伴，其中「關渡未來醫院」，更為首家實際運用次世代醫療資訊系統所建構的雲端病歷醫院。

華碩開發數款人工智慧輔助癌症診斷軟體，其中在上個月取得衛福部TFDA醫療器材認證的「EndoAim人工智慧內視鏡電腦輔助系統」，瘜肉偵測靈敏度超過95%、特異度97%，可輔助醫師診治，提升診療品質；而初次登場的「MH3281A臨床顯示器」，則相容DICOM PART 14、IEC 60601與ISO 13485等國際規範，不僅適用於放射醫療領域，其31.5吋純色RGB OLED防眩光、低反射面板，亦可協助長時間工作的醫護人員做有效判讀。

此外，還有本月中即將發表的「ASUS VivoWatch 5 AERO健康手環」，兼具強大功能與輕巧機身，24小時配戴輕鬆無負擔，指尖量測設計與脈波指數，更創全球先例，隨時隨地都能快速掌握個人健康資訊，即早預防疾病風險；以及「手持式超音波LU700系列」，無線與輕量化的創新產品設計，便於院內檢查與攜出外診，透過APP快速進行掃描，還可選擇搭配雲端或地端資料管理，讓偏鄉照護服務事半功倍。

華碩「遠距健康照護方案」採病患自主量測，相關數據將透過雲端傳至院內系統，流程快速亦能保障資料安全，且護理師不需進入病房即可監測、掌握病患狀況，如出現異常醫師還能進行視訊看診，全程零接觸，以大幅減少醫護染疫風險，並有效降低護理人員每日12.5%工時。