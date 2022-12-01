全球工業用記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)近期推出全系列112層3D NAND工業級SLC Mode固態硬碟，透過模擬SLC的架構運作，為固態硬碟打造更優異的傳輸表現與較佳的使用壽命，最高可達100K次抹寫週期(P/E cycles)，突破原先TLC耐用度和資料保存限制，並在兼備成本競爭優勢下，為全天候運行的嵌入式系統與密集寫入型裝置，提供有利可靠的工業用儲存解決方案。

大數據時代，企業面臨急迫性的龐大資料處理需求，創見運用SLC Mode技術，將TLC模擬為SLC，每儲存單位僅處理1位元資料，以提高固態硬碟使用壽命，並同時維持高速讀寫的傳輸表現；單位成本面，TLC相較SLC具有價格競爭優勢，SLC Mode固態硬碟可為企業兼顧成本與高耐用度的儲存解決方案。為應對工業嚴格環境的儲存挑戰，創見採用抗硫化電阻、邊緣補強(Corner Bond)與30u”金手指技術，強化關鍵元件保護，並支援寬溫規格，使硬碟在-40度C~85度C區間內維持穩定的效能表現。

創見工業用儲存解決方案皆經嚴格測試確保高可靠與耐用性，並整合軟硬體優勢，全系列工業用SSD皆可支援獨家研發軟體Control Center，執行S.M.A.R.T.監控分析，即時更新韌體與掌控固態硬碟健康狀態，協助企業打造高智能的安全管理儲存系統，另外針對各類工業設備，提供高度客製化的服務以滿足嚴苛的儲存要求。

創見作為嵌入式儲存產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發團隊、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的嵌入式儲存解決方案，推動各領域工業客戶加速建構智慧物聯網之版圖。