九合一選舉落幕，桃園市長選舉由國民黨籍的張善政勝出，小內閣的成員備受關注，今天外傳秘書長一職將由現擔任新北市政府副秘書長的朱惕之接任，對此張善政的團隊也首度回應了。

朱惕之在朱立倫執政的桃園縣府時期曾擔任工務局長，現選戰結束，各縣市政府佈局人事，傳出新北市副祕書長朱惕之將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任台北市祕書長，兩人都曾是國民黨主席朱立倫在桃園時期愛將，也一起到新北市府打拚，親侯人士認為，朱惕之與桃園有淵源，但朱頗受侯友宜重用，侯是否放人還在未定之數，但也能成為侯縣市合作活棋。

朱惕之受訪時表示，「我現在是新北市副祕書長」他沒有聽說這件事，消息都是都是猜測性的；賴淑華則說，她不知道這件事，她要去問問看，也感謝大家關心。

朱惕之曾任桃園縣政府工務局長、副秘書長，並跟著朱立倫到新北擔任新北市工務局長。

在侯友宜第一任市長期間，朱惕之擔任過工務局長，再升任副祕書長，除負責議會總聯絡，也在疫情期間擔任居家檢疫、疫調、醫院病房調度的重責大任，頗受侯友宜重用。

這次傳出桃園想要挖角，市府人員認為，朱有文官資格，加上與桃園有淵源，傳言不無可能，不過侯友宜是否願意放人，還要討論。

不過他也認為，朱惕之若能到桃園，也不失為侯友宜爭取更上一層樓的活棋。

賴淑華過去就是朱立倫在桃園縣府時期幕僚，也跟著到新北，加上她與蔣萬安輔選大將陳國君也曾是同事，才會有此消息傳出。

新北市桃園台北挖角侯友宜為新北市政府副秘書長，是朱立倫的愛將。面對外頭沸沸揚揚的風聲四起，張善政辦公室仍未鬆口，僅表示小內閣的名單，張善政仍在持續徵詢各方人選與意見，待時機成熟便會向外界報告。