群光（2385）轉投資45.15％的展達（3447）初次上市普通股股票（IPO）承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（1）日展開競拍，競拍結果，每股均價為32.95元，預計12月15日以每股26元上市。展達今天在興櫃市場以41.6元作收，上漲1.91％，收盤均價為41.42元。

展達IPO共辦理競價拍賣股數4,947仟股，公開申購股數為1,736仟股。本次參與投標之投標單筆數計1,711筆，合格標單共1,670筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今天於證交所經由公開完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果最低得標價格32.25元，最高得標價格37元，得標加權平均價格32.95元。

另依相關處理辦法規定，展達競拍最低承銷價格為22.22元，此次辦理公開申購價格為26元，12月5日～7日為公開申購期間；12月9日為公開抽籤日。