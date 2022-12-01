九合一選舉選後，檢調警查賄不手軟，台北地檢署1日指揮調查局台北市、新北市調查處，以及移民署專勤隊、新北市警局海山分局，偵辦國民黨台北市議員候選人高揚凱及里長、烏來區民代表落選或當選人賄選案，晚間將陸續移送北檢偵辦。

台北市中正區文北里里長當選人陳余秀卿，涉嫌於競選期間贈送蛋糕及包子，涉嫌賄選；台北市刑大及移民署專勤隊今兵分2路搜索、約談陳余秀卿1人。

檢警及移民署獲報，陳余秀卿涉嫌以贈送蜂蜜蛋糕、包子尋求支持。由於蜂蜜蛋糕市價約70元、包子市價約20元，超過30元賄選門檻。

新北市烏來區民代表蔡成雄、及烏來區福山里里長當選人陳春櫻，今年9月間涉嫌共同綁樁以現金買票賄選，有2個選民各自數千元賄款；調查局新北市調查處、海山分局今兵分3路搜索，約談蔡成雄、陳春櫻等4人。

國民黨籍台北市議員落選人高揚凱、大安區龍圖里里長當選人蕭萬居，涉嫌共同在北市大安區某餐廳席開3桌，宴請樁腳及選民，以餐會型式賄選；調查局台北市調查處今兵分3路搜索，約談高揚凱、蕭萬居等4人。