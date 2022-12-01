為了家庭幸福和樂，懂得「安太座」格外重要，一名人夫分享幫太太慶生，前兩天就去好市多買了生日蛋糕，認為CP值優於市售的蛋糕，沒想到眾人看到照片卻笑翻，直呼這位老公求生欲極低，還有人稱讚老婆個性一定很好。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自己日前在好市多買了藍莓蛋糕，開心幫老婆慶生，並分享心得「口感還不錯，跟外面蛋糕比起來價格比較便宜」，但在照片中可見，原PO直接選了老婆實際年齡的蠟燭，這一幕卻讓不少人警報大響。

一名人夫在好市多買生日蛋糕幫老婆慶生，選了實際年齡的數字蠟燭。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

許多網友紛紛留言笑說，「不知道為啥，總覺得這位老婆個性一定很好，祝你生日快樂」、「不知這位先生想不想看到明年的蛋糕，求生欲極低」、「沒有人插這麼精準數字的蠟燭」、「幫樓主補血，老婆永遠18歲生日快樂」、「這篇應不可能是葉佩文了吧」、「居然公佈出來老婆39歲了…今天公園應該很冷喔」。

但也有人力挺直男人夫，「老公有用心，老婆一定很開心」、「不管怎樣，記得老婆生日，就是好男人」、「願意主動幫老婆過生日已經比大部分男人都優了，別再挑剔了」、「樓主很可愛餒，下次蠟燭用個問號啦」、「我蠟燭也喜歡插實際年齡」、「這個老公純真無邪念，這個老婆務實不矯情」。