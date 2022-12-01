立法院民主議政園區近日與霧峰區農會合作，設置一座耶誕樹，並用LED燈光搭配水波紋燈、流蘇燈等，與既有的議事大樓、噴水池夜間燈光，一起照亮圓區。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

立法院民主議政園區近日與霧峰區農會合作，設置一座耶誕樹，並用LED燈光搭配水波紋燈、流蘇燈等，與既有的議事大樓、噴水池夜間燈光，一起照亮圓區。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

坐落於立法院民主議政園區民主圓環的蔣公銅像，於今年5月移至桃園慈湖存放，近日園區管理單位於原址布置一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間閃耀點點浪漫，不但吸引附近居民與投宿議蘆會館的旅客前來拍照打卡，議蘆會館也順勢推出「議蘆Long stay」與消費滿額送好禮活動，要迎接旅客到霧峰Long stay。

立法院中南部服務中心表示，蔣公銅像於今年5月經台中市文化資產處核准後，已移至桃園慈湖存放，銅像基座也一併拆除，僅留下兩層大理石平台。近日為點亮園區的夜間環境，與台中市霧峰區農會合作，設置一座耶誕樹，並用LED燈光搭配水波紋燈、流蘇燈等，與既有的議事大樓、噴水池夜間燈光，一起照亮民主圓環與椰林大道。

立法院中南部服務中心主任王俊傑說，在台灣省議會時期，民主圓環因正好坐落在議事大樓銜接椰林大道的樞紐處，過去就是許多民眾集結、陳情的地方，蔣公銅像拆除後，為了歡迎民眾重回民主圓環，因此與經營園區議蘆會館的霧峰區農會合作，今年第一次嘗試布置園區夜間燈光，燈光布展到明年1月14日止，歡迎旅客來園區走走。

霧峰區農會指出，期待透過繽紛的燈飾營造光環境，讓來訪的遊客都能沉浸在聖誕節慶的幸福中，議蘆會館也推出「議蘆Long stay」活動，民眾只要參訪住宿連續2晚以上，就可以享續住第二日9折、第三日起8折的住宿費優惠；以及歡慶今年度霧峰區農會100週年慶，只要在議蘆全館餐飲部用餐、購買農會產品、參訪住宿，滿1000元以上送香米捲1盒、2000元以上送2公斤裝霧峰香米1包、3000元以上送多有益飲品1盒。活動只到年底，歡迎民眾蒞臨。

霧峰區農會也指出，「議蘆會館」為過去供台灣省議員住宿的「議員會館」，被列為台中市市定古蹟，見證近代台灣民主政治發展史跡。現由霧峰區農會重新整修後營運，提供中餐廳與咖啡廳餐飲以及參訪住宿服務，並以保存活化歷史文化資產、活絡霧峰的觀光旅遊、串聯地方產業三大核心精神為永續經營目標，在國內文化資產活化領域立下政府與民間合作的最佳典範。