2022年第24屆達福林匹克運動會(Deaflympics)落幕，我國代表團共奪得3金13銀14銅佳績，獎牌數超越上屆(4金5銀8銅)，僅次於2009年臺北達福林匹克運動會，成果豐碩，並展現身心障礙運動潛力新秀培育計畫之功效。教育部體育署今日邀請金牌選手齊聚一堂，與國人分享奪牌榮耀。

體育署特別邀請本屆達福林匹克運動會金牌選手許樂、林家文及何秋美(網球女子雙打)、謝盛福及陳建豪(保齡球男子雙人賽)出席例行記者會，與國人分享奪牌榮耀與喜悅，並展望未來在國際聽障運動舞台上持續有好成績。金牌選手均對下一個國際綜合性賽會「2024亞太聽障運動會」，都抱持正向樂觀的態度，希望超越極限，持續再創佳績。

達福林匹克運動會為每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會，是聽障運動的最高殿堂。第24屆賽會原訂於2021年舉辦，受新冠肺炎疫情(Covid-19)影響延至2022年5月1日至15日在巴西南卡西亞斯舉行，保齡球競賽因受限於主辦城市場館因素，再延至同年10月20日至30日在馬來西亞吉隆坡舉行，我國共遴派51名選手參加田徑、網球、桌球、羽球、籃球、射擊、空手道、跆拳道及保齡球等9種運動競賽，獲得3金13銀14銅成績，獎牌數僅次於2009年臺北達福林匹克運動會(33面獎牌)，表現優異。

保齡球隊獲得1金6銀6銅成績，居各代表隊之冠，不負「達福林匹克運動會獎牌庫」的美名。田徑隊奪得1金2銀1銅，表現亮眼，尤其是就讀高三的許樂首次參加就拿下女子100公尺跨欄金牌(破大會紀錄)及女子100公尺銅牌(破世界聽障U20紀錄)2面獎牌。

網球隊及射擊隊各有3名選手，分別獲4面(1金2銀1銅)及3面(1銀2銅)獎牌，奪牌率名列前茅。此外，桌球隊、羽球隊及空手道隊也都有獎牌進帳，表現可圈可點。

體育署表示，本屆賽會適逢新冠肺炎疫情期間，組團參賽比以往面臨更多變數及挑戰，所幸選手在疫情期間仍積極備戰，並且在賽事期間充分發揮訓練成果，最終拿下30面獎牌，超越上屆甚多。我國自109年起實施身心障礙運動潛力新秀培育計畫，本次計有6人入選達福林匹克運動會國家代表隊，除許樂以外，射擊小將許明睿首次參賽就勇奪銅牌，可見此項培育計畫已見成效，未來體育署將持續挹注選手及教練備戰所需資源，做代表團隊最堅實的後盾。期待選手們再接再厲，在世界聽障運動舞台爭取更好的成績。