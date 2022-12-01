九合一選舉落幕，民進黨在雙北、基隆、桃園、新竹市全面失守，僅守住5縣市長席次。中天新聞針對「蔡英文總統說，是因為人民不想看到民進黨獨大」進行街訪，很多民眾都認為，「民進黨應該要深刻反省，因為真的獨大就會亂搞，顯得比較傲慢」。其中有年輕人坦言，並不是不想讓他們獨大，而是他們做得就是不好，然後又偏離民意，所以才不想投給他們。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》11月30日派出記者針對「蔡英文總統說，是因為人民不想看到民進黨獨大」進行街訪民調。有年輕人表示，「應該是說不是怕他獨大，只是因為他們有太多事情，有些是說到沒做到，所以選民對他們失望」。

也有年輕人坦言，「我完全不接受，並不是不想讓他們獨大，而是知道他們這一屆做得很爛，所以才不想投給他們。並不是因為他們獨大的關係，他們如果做得好，獨大OK啊。問題是他們做得就是不好，然後又偏離民意，所以才會造成現在這種結果」、「我本來就不喜歡民進黨，對權力的傲慢，所以就看不順眼」。

有一位先生則認為，「這也是人民的選擇，這就是民主社會，所以你們就要接受失敗」。一位婦人也表示，「我覺得需要有一些力量來制衡吧，而且其實結果都出來了，這種情況是不是也曾經發生在國民黨，這是一波一波的，情勢上可能就十年河東十年河西」。