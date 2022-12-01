財政部賦稅署表示，今年9、10月期統一發票中獎號碼已11月25日下午開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「11174120」，其中一張消費麥當勞員工餐，消費僅21元就中千萬大獎；花費金額最大者是花1萬4800元買特黴素抗生素骨水泥。

特獎獎金200萬元中獎號碼為「59276913」，其中最低者是在7-ELEVEN，手續費只有10元。

財政部表示，統一發票1000萬特別獎中獎發票計15張、特獎中獎發票計12張，開立這些中獎發票及雲端發票專屬獎百萬元獎的營業人。