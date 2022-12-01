高雄半導體S廊帶正式成形，岡山位於北高雄S廊帶核心，出現建案開價站上4字頭，創區段新高。鑫龍騰開發看準北高地段潛力，首度進軍岡山推案，1日「岡山信義案」動土，規劃33~47坪，採先建後售，預計開價35萬元起，未來房價上看4字頭；岡山最新公開的超高樓預售案「達麗雙子星」則是開價38~40萬元，創當地新高，銷售速度超乎預期。

鑫龍騰開發1日舉辦「岡山信義案」（案名未定）動土典禮。(記者張雅雲攝)

87期重劃區有整齊的街道，便利的生活機能，儼然是岡山版的小農16。(記者張雅雲攝)

岡山市區可建地不多，2021年鑫龍騰開發以每坪72.8萬元，購入岡山87期重劃區土地，地價創歷史新高，一舉成為岡山87期地王，推案時程備受購屋族矚目。

鑫龍騰開發1日舉辦「岡山信義案」（案名未定）動土典禮，基地面積895坪，位於岡山區介壽路及鵬程東一路，鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，「岡山信義段」為集團首度進軍岡山推案，87期重劃區有整齊的街道，便利的生活機能，介壽路首排享有阿公店溪的河景、岡山河堤公園綠意，儼然是岡山版的小農16。

黃勁嘉表示，基地臨近省道台1線及台鐵共站轉乘高雄捷運岡山站，捷運岡山路竹延伸線對當地區域發展相當重要，可串連高雄S廊帶產業鏈；周邊還有樂購廣場、秀泰影城、全台最大無印良品以及高醫岡山分院，生活建設及機能也逐步完善，地段發展值得期待。

黃勁嘉說，「岡山信義段」樓高23層，規劃33~47坪的首換產品、單層6戶，戶戶3面採光，合計139戶，將採先建後售，預估開價35萬元起，未來上看4字頭。

而岡山最新公開的超高樓預售案「達麗雙子星」，位於岡山火車站前，有台鐵、捷運交匯，生活機能發達，加上規劃地上24層的超高雙塔大樓，開價38~40萬元，開價創岡山歷史新高。

海悅機構業務部協理許峯嘉表示，「達麗雙子星」區段位置精華，規劃20~48坪、2~4房格局，戶數282戶，11/4開始潛銷，目前開價38~40萬元，受惠地段利多、產品規劃佳，已售80戶，去化速度穩定。

大家房屋高屏澎東區會長吳庭輝分析，岡山市區可建地不多，近期新成屋、預售屋都面臨缺貨潮，區域已無屋可賣，加上在地隱形富豪多，基本盤買氣旺盛，地價加上營建成本持續上漲，目前成交價已站穩3字頭。(記者張雅雲/高雄報導)