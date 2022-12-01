中央流行情指揮中心日前宣布，符合6大條件時可以免戴口罩，而今（1）日是戶外口罩令鬆綁的第一天，民眾似乎對於拿下口罩還不是很習慣，指揮中心指揮官王必勝也坦言，觀察下來，路上大約只有5%至10%的人沒戴口罩，就有醫師分析3個民眾不願脫口罩的原因，直說：「我會繼續戴下去」。

胸腔重症科醫師蘇一峰今日在個人臉書分享觀察，他認為，戶外戴口罩的人還是多數，推測是因為疫情尚未完全消失，民眾仍然會擔心感染，且進出室內要穿脫口罩也讓人覺得麻煩，再者，從疫情爆發至今，戴口罩已成為一種生活習慣，要拿下口罩恐怕還得花一段時間適應。蘇一峰也說：「小弟我也繼續戴口罩下去」。

貼文曝光後，也有不少網友回覆，「命是自己的，還是戴著好」、「擋風、防流感，又可以省化妝品錢，只要畫眼妝就好」、「戴口罩現在就像外出穿鞋子一樣」、「黑數那麼多，口罩還是戴好帶滿」、「越是這個時候越要戴好」、「跟當初強制要求騎機車戴安全帽、上車繫安全帶一樣，習慣了沒戴沒繫反而覺得怪怪的」。

事實上，指揮中心日前宣布，12/1起取消室外空間及場所全程戴口罩的規定，但室內空間與場所，包括大眾交通工具，仍需全程佩戴口罩。不過今日拿下口罩的民眾並不多，王必勝推測是習慣使然，也可能是因為今日氣溫較低，口罩能防寒也能防止呼吸道傳染病或是空汙。

王必勝表示，口罩令鬆綁的大原則是室外不用戴、室內要戴，但若有呼吸道症狀，或是位處空氣不流通處、無法保持社交距離的人潮擁擠處，仍需配戴口罩，如果後續疫情穩定，大型活動將不會有額外的規定。