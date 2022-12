P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人3、4日將在高雄鳳山主場舉辦「South、 Strong、Steelers」城市主題周活動,活動現場除融合高雄城市特色外,全新城市款球衣也將於本週登場,周六賽事也將邀請奧運羽球金牌國手王齊麟與音樂祭女王DJ圓圓一同獻唱兩人共同發行之全新單曲,歡迎全台各地球迷前來高雄,體驗鋼鐵人城市主題周滿滿活動。

高雄17直播鋼鐵人城市主題周所推出最新城市款球衣有別於常態款設計,此款胸口改以「KAOHSIUNG」字樣呈現,配上內斂且充滿氣勢的黑色,讓球衣整體簡潔有力並殺氣十足,球衣兩側點綴上有如警示封鎖線一般的「紅、黑、白、金」線條作為球衣細節,仿佛在提醒對手,不要再雷池一步,這裡是高雄,是我們鋼鐵人的地盤!

此次城市主題周從場外到場內如同嘉年華一般有滿滿的攤位及活動,鳳山體育館外大廣場「艷陽大道」將設有南部在地美食餐車市集,滿足進場球迷的味蕾,也將設立「C位」表演區域,歡迎在地街頭藝人及才華洋溢的雄親們報名,於場外進行精彩演出!

場內迴廊擁有滿滿高雄元素的闖關活動,設有高雄行政區地圖拼圖競賽、高雄城市意象視覺拍照打卡背板及「You Know Kaohsiung? You Know Steelers?」高雄地理知識大會考,闖關成功的球迷就有機會獲得鋼鐵人主視覺、鋼鐵女人雅典娜視覺海報、球員親簽城市版球衣拍立得及全新城市版球衣鑰匙圈,歡迎所有球迷朋友賽前一同闖關共樂。

本周「South Strong Steelers城市主題周」3日開場活動邀請到奧運羽球金牌國手王齊麟與音樂祭女王DJ圓圓一同帶來兩人新單曲合唱演出,中場則有17直播人氣主播卓穎Zoey上場獻聲,她本身是知名啦啦隊「Luxy Girls」成員,當天表演也將帶來5位隊員助陣,炒熱現場氣氛!4日賽前將由高雄知名兒童舞團「飛天小蘋果」帶來精彩的開場演出。

為回饋高雄在地球迷的支持,此次主題周,只要憑身分證證明戶籍為高雄者,現場購票享有9折優惠,「South Strong Steelers」城市主題周歡迎雄親們一起進場為高雄17直播鋼鐵人加油!