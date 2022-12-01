男子陳柏諺10月13日徒手勒斃馬來西亞籍蔡姓女大生，遭檢方依殺人罪起訴，求處重刑；法院昨（30）開羈押庭，陳男痛哭說到現在仍不知道為什麼會這樣做，「她就這樣死掉了」，還說願意當女大生父母的兒子，扶養他們，出獄後也願意與女大生冥婚，但女大生的弟弟事後發文「冥婚？我姊恨不得拉你下去」。

陳柏諺在法庭上說，在看守所的期間不斷的反省，一直唸大悲咒、地藏王菩薩本願經，迴向給蔡女，還說「蔡家人丟失了一個女兒，以後我可以當他們兒子，把對方父母當自己父母扶養，若他們願意，也可以冥婚，雖然別人會笑我，但真的是我內心的想法」。蔡姓女大生胞弟日前得知此事後，在Instagram限時動態寫下9字「冥婚？我姊恨不得拉你下去」。

法官詢問陳掐斃蔡女的過程，12日下午4點多，蔡女、陳男先後進入租屋處，凌晨2點多為了9萬9999匯款發生爭執。陳男聲稱，兩人已經同居，未來蔡女要用錢，可以直接向他要，將來更大的套房，需要支付押金和仲介費，希望蔡女可以歸還一點錢，但蔡女拒絕，陳男才以單手掐斃蔡女。

陳不斷強調自己失手，可能是他在工地當主任，身高165公分、66公斤，蔡女160公分、38公斤，兩人體型相差太大，瞬間掐頸導致窒息，當他拿開抱枕看時，蔡女已經臉色發紫，雙手則放在旁邊沒有掙扎，沒有任何跡象才會失手錯殺。