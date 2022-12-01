九族文化村的聖誕老人、聖誕女郎快閃，贈送遊客小禮物，製造驚喜。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉九族文化村推《歡樂聖誕月》活動，園區文化廣場變裝成雪白世界，不僅有聖誕老人、聖誕女郎快閃秀，還有雪花秀、音樂燈光秀等，民眾不用出國，也能體驗置身北國的浪漫，即日起至元月2日期間限定優惠750元（原價890元），並於五、六、日延長營業至晚間7時，並推午後票只要600元。

九族文化村表示，園區栽種很多肖楠，狀似聖誕樹，首度推出《歡樂聖誕月》主題活動，並為《九族櫻花祭》暖身。歡樂聖誕月以白色戀人為意象營造銀白的聖誕，12公尺高的銀白聖誕樹，並搭配雪花紛飛的飄雪情境，打造中台灣最具聖誕氛圍的活動。

九族文化村12公尺高的銀白聖誕樹，白天、夜晚各有不同風情。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

經理黃瑞奇說，園區建物屋頂像覆蓋皚皚白雪，搭配雪花秀，充滿北國風情，每逢五、六、日延長營業至晚間7時，推出璀璨的聖誕音樂燈光秀，遊客走在園區隨時可能遇見聖誕老人或聖誕女郎與你互動、共舞並送禮物，民眾不用出國，就可以感受到濃厚的聖誕佳節氣氛。

即日起至元月2日《歡樂聖誕月》期間限定優惠價750元，每周五、六、日延長營業至晚間7時，並推出600元午後票，活動期間不分票種，買票附贈日月潭纜車搭乘券，讓遊客盡情沉浸在聖誕歡樂中。