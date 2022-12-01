31歲樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄，日前被舊愛M先生爆料劈腿樂天桃猿外野手陳晨威，儘管倪暄、陳晨威都發聲明駁斥，但網路再流傳一張談判截圖，指倪暄承認和另2名樂天女孩夜宿陳晨威家，讓舊愛質疑恐有越矩行為。

知名論壇《Dcard》昨（11/30）瘋傳一張疑M先生和陳晨威方談判的截圖，上面寫著「最後一次的留宿，倪女士也已承認其餘兩位也均為樂天啦啦隊成員，請問球員半夜邀約同隊女孩至家中甚至留宿，這類舉動是否得宜？不會給人有其他遐想？我方也合理懷疑，一男多女處在家中過夜恐有越矩之行為。」

網路瘋傳M男和陳晨威方談判的對話，內容談及倪暄承認和另2名樂天女孩一起夜宿陳晨威家。（圖／Dcard）

根據《三立新聞網》報導，M先生坦言該截圖是代理人跟陳晨威經紀人的對話，「不曉得為何會外流」，他不願透露另2名樂天女孩的身分，因為她們非當事者。

面對劈腿風波，倪暄透過經紀人發聲明闢謠，強調和陳晨威僅是朋友，絕無發生超友誼的舉動；接著指控M先生多次威脅訴諸媒體和恐嚇，甚至使用激烈言詞，當下只能哀求及道歉平撫對方的情緒，並非承認影射的內容，目前已委託律師收集證據，不排除提出告訴。

倪暄也在IG限時動態公開與M先生的對話截圖，怒斥對方行為太過分，更質疑M先生「一開始就策劃好這一切了吧」；而陳晨威經紀公司發聲明澄清，強調他確實沒介入他人感情，「而倪女士兩度到晨威家中留宿，其中一次還有其他友人一起，亦是如同其他晨威男女友人一般，會至晨威家中作客然後留宿於客房，絕無如M先生所影射之情節，也沒有任何超過友誼界線的行為。」

接著，陳晨威方痛批M先生斷章取義的截取對自身有利的片段資訊，影射陳晨威承認自己越界卻不願道歉，並提出高達60萬賠償金，雙方多次協商無果，決定停止溝通。