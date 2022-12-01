荒山亮2020年斥資百萬在台北東區開店，一開始店面生意不錯，客源穩定，但在疫情爆發後，導致店內生意影響不小，他近年仍努力經營餐廳、用心試菜、發想新菜色，為了給客人增添新鮮感，豈料他的「Jalapeño Bros Tex-Mex 哈辣兄弟 美墨廚房」餐廳在11月30日宣布收攤，令許多熟客、粉絲十分不捨。

「Jalapeño Bros Tex-Mex 哈辣兄弟 美墨廚房」的臉書粉專在11月30日發文表示，「哈辣兄弟美墨廚房已於現址停止營業，感謝大家的愛護與支持！」許多客人也在歇業前特別去餐廳品嚐美食，還有熟客難過留言：「想哭，你們家的所有東西都這麼好吃。」

不過該店在11月初時，早已宣布「哈辣兄弟美墨廚房暫停營業公告」，預告即將重新調整服務模式及設定未來發展方向，12月1日起暫停營業，他們團隊感謝所有客人力挺支持，「謝謝大家的支持與愛護，哈辣兄弟全體致謝。」

據悉，老闆荒山亮近期正忙錄製外景節目，加上店內的廚師、員工不好請，導致人手不足，荒山亮之前也會在店裡充當廚師，熱情與客人互動，但近期工作忙碌，他就決定先把店面收起來，未來仍有重新開幕的計畫，敬請期待。