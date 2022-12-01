楊誠（左起）、王渝屏、張景嵐、薛仕凌、許瑋甯、陳昊森、尹馨、各務孝太、林玉書一同為戲宣傳。（陳俊吉攝）

愛奇藝國際站強檔原創校園愛情劇《第9節課》今（1日）舉辦首播記者會，強大卡司包含許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐攜手新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠，一同蒞臨記者會現場。許瑋甯和陳昊森劇中大談師生戀，有多場床戲，甚至有幻想彼此的春夢戲，畫面激情又唯美。但陳昊森透露其實兩人抱在一起滾床，不好滾也不容易起身，形容拍床戲更像是在健身練核心。

張景嵐（左起）、薛仕凌、許瑋甯、陳昊森、尹馨出席記者會。（陳俊吉攝）

陳昊森第一次拍尺度這麼大的親密戲，加上許瑋甯本來就是她的女神，因此更加緊張，「剛開始在熟識彼此約吃飯時就很害羞，只能把自己準備好，不能讓女神失望。」許瑋甯說拍床戲前，導演有請情慾戲指導老師先拍Demo讓2人看，但拍攝現場會再就現場場景、道具稍作改變，因為拍床戲都會清場，攝影師也會技巧性地避掉可能會曝光的角度，所以能夠很放心地拍攝，「這種戲千萬不能NG，最好一次就拍完，那時候最真實。」

許瑋甯表示因為和邱澤都在同一個行業，知道演戲的狀況，所以拍床戲不會特別報備，拍這部戲的時候2人也還沒結婚，陳昊森一聽立刻笑說，「抱歉（多場床戲），那時候還不知道他們在一起。」會和老公一起看戲嗎？許瑋甯羞答：「我先自己審核完再一起看。」

曾奪下金鐘視帝、男配角雙料獎項的薛仕凌，這次飾演別有居心的學校主任，有想再憑這部戲劇入圍金鐘嗎？他趕緊否認，「完全沒有那樣想，會接這部戲是因為題材有趣，對手演員都很棒，劇情很新鮮也很震撼。」他也表示拿獎至今酬勞的調整都在合理的範圍，「要看戲的難度，有時候也會調低，例如像接學生製片。」近期台劇他的出場率極高，是否接戲接到手軟？他謙虛透露接戲都是看題材有不有趣，目前手上有2部戲在拍。

尹馨在劇中飾演陳昊森的媽媽，母子有多場衝突戲，她表示一直以來都想演看看8點檔或花系列的狗血情節，現場還把Key提高誇張地說著台詞「不要走」，笑說：「謝謝這部戲幫我完成夢想。」而張景嵐在戲裡飾演許瑋甯的閨蜜，鼓勵她勇敢追求所愛。她自曝曾談過一段7年的師生戀，對方是高中家教老師，2人差5歲，家人都知道這段戀情，可惜出社會前就分手。

楊誠（前排左起）陳昊森、王渝屏（後排左起）、張景嵐、薛仕凌開心合影。（陳俊吉攝）

《第9節課》藉由師生戀議題包裝校園愛情、家庭親情、同學友情、人與人間的利益糾葛等多元內容，隨著劇情發展層層挖掘，還會發現每個角色背後都藏有秘密，也因為這些秘密而產生各種明爭暗鬥，劇情節奏緊湊、抽絲剝繭，且從製作層面，在服裝美術、燈光攝影等，也都以質感氛圍來營造，畫面唯美精緻。《第9節課》將於2022年12月11日首播。