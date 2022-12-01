伍佰以錄影預告將來參加今年嘉義市國際管樂節表演。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（前排左）與台北樂府樂旗藝術團共演一段表演。（廖素慧攝）

2022嘉義市國際管樂節跨界演出節目多。（廖素慧攝）

2022嘉義市國際管樂節年度音樂將於12月16日至明年1月1日演出超過80場的精彩的管樂，1日在嘉義市政府舉辦記者會，市長黃敏惠宣布有搖滾歌手伍佰、金曲歌王趙傳、荷蘭爵士天后蘿拉‧費琪、日本玉名高校吹奏樂部及彼得樂赫薩克斯風四重奏都來嘉演出。

黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節去年因為疫情嚴峻停辦，蓄積了1整年的能量後，今年結合生活、流行及饒舌嘻哈等跨域音樂元素，融合經典再創新，以更盛大、豐富的演出歡慶2022嘉義市國際管樂節邁向30周年。

黃敏惠說，今年管樂節踩街行進表演將在12月17日下午登場，走中山路到體育場有精采定點演出，並特別邀請嘉義「美聲回嘉」，有來自嘉義的金曲歌王趙傳、實力女歌手林芯儀及新生代獨立樂團青虫，17日大型晚會由嘉義人、重量級搖滾巨星「伍佰」帶著China Blue回「嘉」，為管樂30周年慶帶來搖滾驚喜。

黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節三十而立，30年來累積超過千團管樂團參與、百團國際管樂團隊交流經驗，讓嘉義市成為管樂之都，2011年成功舉辦「世界管樂年會」，更讓台灣看見嘉義，讓國際看到台灣，絕對是足以媲美愛丁堡國際藝術節等級的盛會。

伍佰以錄影預告說，國際管樂節是嘉義市的驕傲，很榮幸今年2022年他會來嘉義參加，會跟很精采的管樂手及行進樂隊一起表演，歡迎大家來看管樂節。

室內音樂會亮點節目有荷蘭爵士天后蘿拉‧費琪、台灣金嗓歌后葉璦菱、日本蟬聯全國7屆冠軍的玉名高校吹奏樂部、以及彼得樂赫薩克斯風四重奏，音樂風格多元。