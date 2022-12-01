楊謹華遊首爾，老公不斷為她街拍。（摘自臉書）

楊謹華和老公日前到首爾度假。（摘自臉書）

楊謹華和老公日前到首爾度假。（摘自臉書）

楊謹華擔任喜憨兒基金會年度公益大使，1日出席記者會呼籲各界一起用愛守望全台廿萬個憨老家庭。她11月上旬與老公一起去韓國首爾度假6天，她自嘲那幾天有如大食怪附身，本來已經很久不吃宵夜，但這趟韓國行經常半夜還在吃宵夜，肆無忌憚吃拉麵、醬蟹、喝燒酒。被問有沒有趁機好好「做人」，她害羞表示這是很私密的事，還調皮反問記者：「那妳昨天有嗎？」

被問出國是為了療金鐘獎再度槓龜的傷？曾在臉書粉專自嘲「楊一票」的她笑問：「療什麼傷？」還說連舒淇都留言虧她「也可以叫蘇一票」，她雲淡風輕強調自己「沒有創傷，這有什麼好創傷？就是個金鐘獎！」被問這次角逐視后失利有哭嗎？她也直言：「為什麼要哭啊？」談及金鐘禮服被網友發現「撞衫」彰化芳苑燈塔，她說當時看到燈塔照片時她也笑出來，覺得好好笑，「還有人直接把我的頭Key在燈塔上，好可愛！」

她透露這趟旅行每天都在吃，是很放空的放假，「因為從去年下半年到今年11月初，我已經1年半都沒有放假，就算沒去很遠的地方，至少遠離這裡、讓自己整個放空！」當時韓國口罩令已解封，不過她仍口罩戴緊緊，老公還不斷主動幫她街拍美照，她誇老公拍照技術還不錯，只是近拍就會被她嫌「把我的臉拍好長」。至於老公和好友楊祐寧比誰技術好呢？她笑說：「祐祐自拍還可以，但幫他太太拍⋯⋯，我嚇出一身冷汗！」

楊謹華也分享日前至喜憨兒照顧據點陪伴憨兒家庭以及拍攝公益短片心情，除了為憨兒講故事，她深刻理解憨兒們需要的幫助，尤其心疼年紀大的憨兒的父母要操心一輩子，最怕就是自己走了孩子怎麼辦。她在記者會現場拋磚引玉，立刻轉帳捐款盡一己之力獻愛心。

她之前參與的全新實境節目《光露營就很忙了》已錄製完成，近期正在為即將開拍的新影集角色做功課，透露要一直忙到農曆年後。是否還想生小孩？她直言：「沒放棄，但就順其自然。」