新竹縣北埔鄉劉姓民眾為某候選人樁腳，涉嫌替某候選人現金買票，新竹地檢署選前偵辦此案，經訊問後向新竹地方法院聲請羈押禁見，但法院裁定5萬交保，經檢察官抗告後，高等法院撤銷原裁定發回新竹地院更裁，1日下午聲押庭裁定准押禁見劉民。

新竹查賄團隊為落實查賄工作無底線、無上限、無時限的原則與決心，持續執行各項查賄作為，執行查賄工作迄今，總計向新竹地院聲請羈押禁見16人，均全數獲准，其中更有2件集團性現金買票案起訴移審後，候選人仍由法院繼續羈押。

新竹地檢署強調賄選者不得享有當選的結果，也將於選委會公告當選名單後，就符合選罷法要件者，主動提起當選無效之訴，另特別防制候選人或樁腳以「後謝」方式賄選，並針對先前已布建蒐報的議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席選舉情資，隨時滾動檢討，如有不法情事，就積極主動展開查察行動。

新竹地檢署選前偵辦北埔鄉劉姓樁腳替某候選人現金買票案，經檢察官訊問劉民後，向新竹地院聲請羈押禁見，法院裁定交保新台幣5 萬元，新竹地檢署檢察官抗告後，台灣高等法院撤銷原裁定發回新竹地院更裁，新竹地院於1日下午2 時召開聲押庭，本署檢察官到庭論告，新竹地院更行裁定准押禁見劉民。