2男騎單車險擦撞爆衝突 醉翁惱怒竟持酒瓶猛K頭 下場慘了

高雄市大社區旗楠路上陳姓、蔡姓2名老翁騎乘腳踏車險些碰撞，2人下車理論雙方一言不合發生衝突，陳男持酒瓶打傷蔡男頭部，造成蔡男右手及頭部遭割傷，警方將陳男帶返所釐清案情，經對其實施酒測值達0.31毫克，警方對其製單舉發外，後續將視蔡男驗傷情形，依刑法傷害罪嫌偵辦。

警方表示，今天下午3時，高雄市仁武分局接獲民眾報案獲報，指大社區旗楠路上發生一起民眾糾紛，經警方趕赴到場瞭解，65歲陳男與67歲蔡男各自騎乘腳踏車，同向行駛旗楠路上時，因差點發生碰撞，雙方下車理論後一言不合發生衝突。

雙方在理論過程中，陳男持酒瓶打傷蔡男頭部，經救護人員到場查看蔡男傷勢，蔡男意識清醒，不過頭部與右手遭酒瓶割傷，立即將蔡男送往義大醫院治療。

員警當場將犯嫌陳男帶返所釐清案情，經對陳男實施酒測值達0.31毫克，超過法定標準，警方立即針對慢車酒駕情事製單舉發，後續再視蔡男驗傷情形，依傷害罪嫌偵辦。

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