伺服器及車用IGBT訂單強勁，為健策(3653)明年營運添動能！健策總經理林錦隆表示，由於美系客戶均熱片及車用IGBT散熱產品出貨持續放量，且伺服器ILM等產品市佔率提升，可望受惠於兩大伺服器新平台換機需求，明年營運展望樂觀，整體業績可望比今年好。

健策今天應券商邀請舉行法說會，健策產品主要為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架四大產品，公司經過多年努力，終於拿下美系半導體大廠均熱片訂單，今年已開始小量出貨，雖然今年第2季以來PC進入庫存調整，但對健策來說，由於美系客戶訂單開始放量，PC庫存調整對公司營運影響不大，加上下半年起車用IGBT出貨快速攀升，化解了大環境不佳對公司營運影響。

健策今年前3季稅後盈餘為19.18億元，年增1.22倍，每股盈餘為14.38元，累計前10月合併營收為97.09億元，年增36.74%；林錦隆表示，受到大環境不景氣影響，今年第3季PC等客戶進行庫存調整，拉貨有些停滯，不過經過短時間調整，近期拉貨已見回溫，預估11月及12月可望逐漸回到正常水準。

在車用水冷散熱模組方面，由於健策IGBT產品拿到新訂單，今年下半年出貨明顯成長，由於客戶訂單強勁，預估明年IGBT相關車用產品營收有望較今年成長40%，成為推升明年營運成長重要動能。

至於伺服器產品方面，健策產品主要為伺服器CPU及ILM扣件，明年受惠於Intel Eagle Stream和AMD Genoa兩大新平台產品陸續進入量產，且公司在新平台市佔率提升，明年成長動能相當樂觀。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，由於客戶訂單強勁，大園二廠產能已經滿載，健策也規畫興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照並開始量產。

因應歐美客戶訂單需求，健策也評估在東南亞地區擴建新廠，預計明年會就設廠地點定案。