國泰金(2882)旗下國泰世華銀今（1）日上午再度傳出網銀及行動銀行APP登入緩慢異常狀況，金管會對此表示，網銀及行動銀行APP已分別於下午2點35分、4點20分恢復正常運作，已要求明日到會說明陳述意見，評估是否與先前當機事件有關、並據此衡酌是否裁罰。

國泰世華銀今年以來網路資訊系統服務頻頻出包，4月因資訊系統異常遭金管會銀行局裁罰200萬元，10月則因更換系統時備援電力跳機，造成ATM、網銀及信用卡收單大當機，主委黃天牧日前才表示年底前會處理，但今日再度傳出網銀及行動銀行APP系統異常。

銀行局副局長童政彰指出，國泰世華銀月底發現部分程式異常，對此提出相關優化方式，盼使整體程式運作更順利。1日上午9點半發現網銀及行動銀行APP有系統登入緩慢現象，對此著手處理後發現有部分程式運作不順暢，加上適逢每月1日交易量較大，導致系統登入非常緩慢。

童政彰表示，國泰世華銀在上午10點前已先以電話通報金管會，並積極查找系統運作不順原因。據銀行通報，網銀已於下午2點35分恢復正常運作，行動銀行APP則在4點20分恢復正常運作，已要求國泰世華銀明（2）日到會說明。

童政彰強調，因系統服務中斷問題涉及消費者銀行使用服務安全、便利與高度信賴，國泰世華銀必須找出根本原因並徹底解決，同時，董事會應高度注意、並絕對有責任督促經理部門找出根本原因，並配置適合資源來解決問題。