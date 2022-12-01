台灣高鐵(2633)與台灣車輛公司今天舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，本次交付的3台新機關車，搭載台灣車輛公司自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS）。台灣高鐵董事長江耀宗指出，台灣高鐵積極落實本土化維修物料採購，自2018年至今年底，預估本土維修物料採購占比將達36.2％，本土採購金額約5.4億元，並超越原先預期的20％。

今日的交車典禮是由台灣高鐵董事長江耀宗與台灣車輛公司董事長蔡煌瑯共同主持。江耀宗指出，「柴液型調度機關車」是台灣高鐵再次結合本土廠商，引用台灣車輛自行開發系統，將營運關鍵機具依照需求完成設計製造，再次展現Made in Taiwan的優秀品質，更具體實踐政府「國車國造」的政策目標。此外，面對當前極端氣候的威脅，能夠擁有這樣高效能、本土化的機關車，一旦遭遇緊急應變需求，即可投入正線救援，讓台灣高鐵在營運及旅客安全都獲得進一步保障。

「高鐵柴液型調度機關車」是由台灣高鐵與台灣車輛公司共同設計完成，依照高鐵長期維修經驗及實務需求，透過台灣車輛公司進行專業整合、設計及製造。新車採雙駕駛室設計，不僅增加調度的靈活性，所配置的車輛連結器及轉接頭，更可適用於台灣高鐵700T列車及現行所有的工程車，提升整體調度效率；此外，車體更結合台灣車輛公司自行開發的TCMS系統設備，可顯示車輛狀態資訊、故障訊息紀錄等，不僅可以更有效的整合車輛資訊，操作及維修都更加簡便，提升高鐵平時維修效率。

同時，新機關車可透過相容的控制介面，僅需一名駕駛就能同步操控3台機關車及高鐵列車，有效控制列車煞車及提供車內所需的救援電源及氣源。設計時更特別針對高鐵沿線地形挑戰，開發出車輛連結的全新功能，透過3台機關車連結後產生的強大牽引力，即可克服沿線最大35?的坡度限制，拖曳700T列車在全線移動運行，確保車速及上下坡行駛安全，快速完成正線救援。

台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，訂定維修物料5年占比倍增計畫，將自2018年15％目標提升至2022年至30％，目前已經超過進度，預計今年底本土維修物料採購占比將達36.2％，本土採購金額約5.4億元。目前共與國內131家廠商，成功開發出1,285件高鐵維修物料。