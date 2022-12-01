聯準會（Fed）主席鮑爾鴿聲響亮，美股安心狂飆，國際美元指數應聲跌破106，台股1日跟著衝衝衝，攻克「萬五」，外資仍大匯入並買超，激勵新台幣連過三關來到30.6元價位，終場收在30.633元兌1美元，創近三個月新高，升值2.69角，為半個月最大升幅，台北外匯經紀公司成交量放大至20.11億美元。

外匯交易員表示，鮑爾演說透露12月將放緩鷹派升息腳步，國際美元指數及美債殖利率連袂走低，美股當場由黑翻紅，四大指數全部大幅收高，台股也由科技股帶頭衝，最後上漲133點至15,012點，新台幣同步勁揚，一舉闖過30.9元、30.8元、30.7元，盤中最多大漲2.96角，最高價來到30.606元。

外匯交易員認為，Fed在鮑爾的演說後，可說態度上已確立轉為偏鴿派，外資仍匯入並買超台股159億元，激勵新台幣升勢猛，後續全球關注焦點在美國將發布的11月通膨數據，若延續10月的有感下滑，股匯市將展開新一波慶祝行情，且外資錢進新興市場力道加大，新台幣強勁升勢延續，短線先挑戰30.5元關卡，再進一步向2字頭邁進。