迎接兔年及春來復甦商機，台灣在地水果甜點品牌《微熱山丘》推出全新「六小福」禮盒，齊聚6款經典商品，賦予6種福氣意涵，消費者可以選擇喜好的甜點品嚐，同時又獲得最適切的祝福，並期許這份禮盒，為親友與自己的日常生活加持好福氣。

《微熱山丘》「六小福」禮盒與其它新年限定包裝商品，即日起（12/1）於《微熱山丘》官方網站、體驗門市、To Go專櫃開始預購，並於12/19正式啟售。《微熱山丘》也為消費者帶來有趣應景的門市活動，12月5日起於全台任一體驗門市，消費滿千即可參加「新年抽福氣活動」，依照抽籤結果獲贈相應的小包裝甜點或咖啡（每日限量，送完為止），以及「六小福 福氣加持」籤詩。農曆新年前夕，全台體驗門市及To Go專櫃消費滿千，將贈送「兔來運轉 限量斗方」一張（送完為止）。

歲末年初不僅是親友相約跨年、農曆新年團聚的時期，大家也會藉由各種習俗，期許彼此來年都能迎來好福氣。因此，《微熱山丘》2023年推出「六小福」禮盒，將「平平安安旺旺來，紅紅火火人人愛」的祝福意涵收納在禮盒中，為大家的歲末節慶、日常生活、人緣事業加持圓滿福氣。

「六小福」禮盒內的蘋果酥、鳳梨酥，是一年四季都陪伴在消費者身邊的經典甜點，為日常生活加持「日日平安」與「月月旺來」的福氣，祈願大家每一天幸福美滿，而每個月努力工作也能月月收穫、月月旺來。新春期間限定回歸的平安餅、旺來餅則帶有「歲歲平順」與「年年興旺」意涵，期許大家在新的一年，都能擁有健康快樂、財源廣進的加持。而山丘芭娜娜與紅玉紅茶則透過「好好人緣」與「紅紅火火」為人緣事業更上一層樓。拼圖造型的山丘芭娜娜用獨特水刀切割，趣味及美味共存的玩食體驗，拉近共食朋友間的距離，讓「Have fun 2gether」的山丘芭娜娜有著「好好人緣」的意涵；而茶湯呈紅寶石色澤的紅玉紅茶，讓大家以茶代酒，茶香入喉後更能為事業帶來「紅紅火火」的助力。

今年《微熱山丘》齊聚6款經典商品作為新年禮盒，讓消費者少點負擔地一次擁有多樣的水果甜點。大家熟悉的「蘋果酥」，由秋冬盛產的青森紅玉蘋果入餡，以糖漬慢煮保留住內餡的酸甜果醬與清脆果丁。「鳳梨酥」使用台灣土產鳳梨，以完美的酸甜比例製成內餡，封存住陽光的滋味。

小巧蘋果造型的「平安餅」，以綿密的台灣地瓜，增添紅玉蘋果內餡的溫潤口感。餅皮刻劃出鳳梨花瓣的「旺來餅」，以鹹香奶黃襯托經典的酸甜鳳梨醬，增添滑順細膩。

「山丘芭娜娜」由香氣濃郁的台灣南投山蕉拌入綿密可可脂，為酥軟的waffle餅乾增添滑順口感；而拼圖造型圖案可以讓餅乾掛在茶杯邊緣，讓飲品的熱氣微微軟化內餡，讓品嚐體驗更好。產自南投日月潭的「紅玉紅茶」，帶有肉桂與薄荷清香，茶湯呈紅寶石色澤，與各式甜點搭配都相得益彰。

《微熱山丘》為新年限定布提袋、精裝牛皮紙盒換上兔年插畫，以熱鬧福氣圍成圈的主視覺，象徵兔來運轉的吉祥意象，而小兔們懷中抱有各自寓意的水果，呈現春來復甦、平安旺來的美好畫面。從裡到外透過充滿福氣意涵的元素，讓「六小福」禮盒在新年團聚的時刻，為大家帶來福氣與祝福。