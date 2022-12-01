近日氣溫驟降，天氣變化大，容易讓人生病，出現鼻過敏、喉嚨痛、腸胃道疾病等。中醫師提到，除了靠飲食提升免疫力外，還可以透過按摩穴道的方式增強體力，分享3個能緩解症狀的穴位，例如按壓迎香穴，可以治療並預防鼻炎、鼻塞、鼻竇炎等。

中醫師蔡宜政在臉書粉專提到，當出現有關鼻子的病症，例如鼻炎、鼻塞、鼻竇炎、流鼻涕，可以按壓鼻翼兩旁的「迎香穴」，用指尖以順或逆時鐘按揉，每次2至3分鐘，早中晚各3次，不僅可以緩解鼻子不適的狀況，還有預防的效果。

若出現腸胃道疾病，建議按壓「關元穴」，位於下腹部，肚臍正下方約3吋的地方，可以先摩擦手掌生熱，掌心以小範圍並快速按摩關元穴，直至感受到溫熱感由外而內滲透，過程約2至3分鐘，可以補腎虛、強體質、促進血液循環、治腰膝痠軟、陽痿早洩、頻尿、痛經、暖宮助孕、虛喘、腸胃道疾病等。

如果出現頭痛、喉嚨痛等症狀，可以按壓「合谷穴」，在手背虎口，大拇指與食指交會處，以指尖順或逆時鐘揉壓，朝小指方向用力，每次2至3分鐘，早中晚各3次，能夠緩解、預防頭部相關疾病，例如散風邪、疏通氣血、治頭痛、眼酸痛、牙痛、鼻塞、鼻過敏、喉嚨痛、哮喘、降血壓、肩頸痠痛等。