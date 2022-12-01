永續浪潮來襲，不少企業還在減碳與企業成本間掙扎時，商業周刊公布「碳競爭力100強」調查，選出減碳與營收表現俱佳的100家公司，台達電、鴻海、信義房屋…等企業入選，顯示永續、獲利確實能雙收；其中，常年致力於永續的信義房屋為房仲業唯一上榜，可見永續不是空有理念，而是能成為公司轉型、營收表現亮眼的驅動力。

「碳競爭力100強」整理954家上市企業的碳排資料，篩選2019-2021年有完整資訊及具備永續報告的390家企業，進行產業分類、評分、排名，並以各產業企業家數作為權重，取出碳競爭力100強企業。

信義房屋減碳目標為2030年「每筆不動產仲介服務碳排放量減少45%，溫室氣體碳排放量減少90%」，不只在環境面向，更在社會共融、公司治理面向著墨已久，包括連續18年支持社區營造的社區一家計畫，更連續8年名列臺灣證券交易所公布「公司治理評鑑」前5%的企業，今年也第８度獲有「永續奧斯卡」之稱的TCSA台灣企業永續獎台灣十大永續典範企業獎。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，全球氣候暖化造成許多災難，例如美國加州每年多次的森林野火，蔓延遠達幾千平方公里，地球升溫導致生態的變化，也因此金融業也將永續作為貸款的指標，若是企業不符合永續，銀行給予企業的貸款條件較不理想，甚至不予貸款。

周俊吉強調，若是企業沒有發自內心的做好永續，只是為了做企業社會報告書，或許一時之間在報告書上會有成績展現，但因為企業不是扎實的做好永續，因此會成為外界詬病的「漂綠」行為，也禁不起各機構檢視企業執行永續的標準與方法。

信義房屋不是重度汙染的產業，為何仍致力永續？周俊吉表示，根源來自信義房屋並非為了外界的評價而做永續，而是從企業倫理根本出發，發自內心善待股東、客戶、同仁、環境、社會、供應商各利害關係人，不斷從各面向創新，「當創新想法出現，競爭力隨之而來」。

周俊吉表示，企業得獎的背後，發自內心善待利害關係人的思維更值得重視，更重要的是有信義企業集團的同仁一同參與、努力，每一名同仁都是社區永續大使，付出心力與社區共好，才能共同邁向永續好生活。