兩岸機械業今日舉辦兩岸機械工業交流會，會中機械公會理事長魏燦文呼籲兩岸應該珍惜台商的貢獻並給予協助。

魏燦文指出，近年兩岸企業面臨嚴峻情勢，不論是中美貿易戰、新冠肺炎、俄烏戰爭都未停止加上氣候變遷、歐盟探邊境調整機制，都是一波波考驗。

魏燦文提出3點供業者參考：首先，要積極為低碳時代作準備；二，要將生產管理及生產製程更加精實；三，要偕同供應鏈為客戶研發「低耗能的生產設備」。

魏燦文並呼籲兩岸政府，必須肯定大陸台商在兩岸產業發展中的重要性，建議大陸各地方政府對在地台商，應給予地方企業享有同等優惠政策，對受疫情波及的台商給予地方資源協助，因為台商是穩定兩岸穩定的力量，應該予以珍惜。

機械公會與中國機械工業聯合會分別在台中及北京，以各自實體但兩方視訊的方式，舉辦「2022年兩岸機械工業交流會」。

會議最後魏燦文邀請中國機械工會聯合會會長徐念沙明年組團來台訪問，因為明年的交流會為第20年，輪至台灣主辦，希望透過見面會的方式感受台灣機械業特有的熱情與團結文化。