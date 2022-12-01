「班班吃石斑」政策上路2個月確定跳票，本學期過半但仍有9個縣市學校尚未吃到1餐，農委會主委陳吉仲今(1)日坦言產能不足導致供貨出現調度問題。針對陳吉仲「要等魚大才好供貨」的說法，漁會表示，魚小刺細，取片會更費時，也會導致產能下降。

因應中國大陸暫停台灣石斑魚輸入，行政院以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期可吃到4次石斑魚，如今卻面臨石斑魚調度問題，陳吉仲11月底指出，因為營養午餐需要的石斑魚要大隻點，這樣加工切塊時會更好處理，所以要「等魚長大」。

高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華表示，如果一尾石斑魚有4-5斤，一天至少可以生產2-3噸的加工品，當中國大陸暫停我石斑輸入後，政府積極拓展內外銷市場的同時，有些魚一定會跑到其他通路，而在供應各縣市營養午餐後，產地池邊大魚數量也越來越少。

張鈞華說，現在還是有龍虎斑可以供應，但現在的魚只有2-3斤，同樣的刀法因為魚體較小，魚刺也就小，要三清（去鰓、去鱗、去內臟）、會較為費工，費工也就會影響產能，產能大概會縮減到1／3左右。

張鈞華指出，目前池邊價部分，2-3斤的石斑每尾每斤收購價130元，養大後重量增加，收購價就會來到每斤150-160元，如果漁民要讓獲利增加，就會養更大再出貨，但不是說建議養到大才供貨，小的魚還是會加工，只是池邊大魚較少會影響產能，但會盡量來為營養午餐供應所需的原料。